Яремчук поделился ожиданиями от матча с "Аяксом" в Лиге чемпионов

Фото: инстаграм Яремчука\Автор неизвестен

Украинский нападающий "Бенфики" Роман Яремчук поделился ожиданиями от матча против "Аякса" в рамках 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Я считаю, что это очень сильная команда с большим атакующим потенциалом. У них прекрасные футболисты в линии атаки, и нам будет не менее сложно, чем это было против “Баварии” или “Барселоны”. Думаю, нас ждут два очень тяжелых матча, к которым нужно тщательно подготовиться.

“Аякс” дважды победил “Спортинг” в группе, а по своему опыту я уже знаю, что “Спортинг” является очень сильной командой. Так что теперь у нас будет больше возможностей для более детального анализа игрового стиля “Аякса”. Его победы над “Спортингом” дают нам больше информации и только подтверждают то, что я уже сказал: у “Аякса” очень большой атакующий потенциал.

Шансы? Думаю, 50 на 50. Я не могу сказать, что “Аякс” намного сильнее “Бенфики”. Считаю, что в данный момент наши шансы равны. Главное для нас быть едиными. На таком этапе Лиги чемпионов очень важно, чтобы команда была сплоченной, и тогда результат обязательно придет. Я уверен, что у нашей команды есть все качества, чтобы выйти в следующий этап", - приводит слова украинца пресс-служба УЕФА.

Игра между "Бенфикой" и "Аяксом" состоится сегодня, 23 февраля. Начало встречи запланировано на 23:00 (мск).

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