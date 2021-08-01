Яремчук прокомментировал свой переход в "Бенфику"

Фото: инстаграм Яремчука/Автор неизвестен

Форвард сборной Украины Роман Яремчук поделился эмоциями после своего перехода в "Бенфику" и "Гента".

"Для меня большая честь носить форму "Бенфики", — написал нападающий в инстаграме.

Напомним, что футболист обошелся "орлам" в 17 миллионов евро. Контракт игрока с новым клубом рассчитан до лета 2026 года.

В прошедшем сезоне Яремчук сыграл 43 матча за "Гент" во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 8 голевых передач.

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