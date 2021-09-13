Яркая победа "Ромы", волевая победа "Наполи" над "Ювентусом" и потеря очков "Интером": все результаты 3-го тура Серии А

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Яркая победа "Ромы", волевая победа "Наполи" над "Ювентусом" и потеря очков "Интером": все результаты 3-го тура Серии АФото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

В чемпионате Италии состоялись матчи 2-го тура.

"Ювентус" в принципиальном матче на выезде с "Наполи" потерпел второе поражение в трех играх нового сезона, "Рома" вырвала победу у "Сассуоло", а "Интер" потерял очки в гостях у "Сампдории".

11 сентября

"Эмполи" - "Венеция" - 1:2

"Наполи" - "Ювентус" - 2:1

"Аталанта" - "Фиорентина" - 1:2

12 сентября

"Сампдория" - "Интер" - 2:2

"Торино" - "Салернитана" - 4:0

"Специя" - "Удинезе" - 0:1

"Кальяри" - "Дженоа" - 2:3

"Милан" - "Лацио" - 2:0

"Рома" - "Сассуоло" - 2:1

13 сентября

"Болонья" - "Верона" - 1:0

Положение команд: "Рома", "Милан", "Наполи" - 9, "Удинезе", "Болонья", "Интер" - 7, "Фиорентина", "Лацио" - 6, "Сассуоло", "Аталанта" - 4, "Дженоа", "Торино", "Эмполи", "Венеция" - 3, "Сампдория" - 2, "Ювентус", "Кальяри", "Специя" - 1, "Верона", "Салернитана" - 0.
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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
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