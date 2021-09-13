Яркая победа "Ромы", волевая победа "Наполи" над "Ювентусом" и потеря очков "Интером": все результаты 3-го тура Серии А

Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен

В чемпионате Италии состоялись матчи 2-го тура.

"Ювентус" в принципиальном матче на выезде с "Наполи" потерпел второе поражение в трех играх нового сезона, "Рома" вырвала победу у "Сассуоло", а "Интер" потерял очки в гостях у "Сампдории".

11 сентября

"Эмполи" - "Венеция" - 1:2

"Наполи" - "Ювентус" - 2:1

"Аталанта" - "Фиорентина" - 1:2

12 сентября

"Сампдория" - "Интер" - 2:2

"Торино" - "Салернитана" - 4:0

"Специя" - "Удинезе" - 0:1

"Кальяри" - "Дженоа" - 2:3

"Милан" - "Лацио" - 2:0

"Рома" - "Сассуоло" - 2:1

13 сентября

"Болонья" - "Верона" - 1:0

Положение команд: "Рома", "Милан", "Наполи" - 9, "Удинезе", "Болонья", "Интер" - 7, "Фиорентина", "Лацио" - 6, "Сассуоло", "Аталанта" - 4, "Дженоа", "Торино", "Эмполи", "Венеция" - 3, "Сампдория" - 2, "Ювентус", "Кальяри", "Специя" - 1, "Верона", "Салернитана" - 0.