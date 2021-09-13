Яркая победа "Ромы", волевая победа "Наполи" над "Ювентусом" и потеря очков "Интером": все результаты 3-го тура Серии А
Фото: инстаграм "Ромы"/Автор неизвестен
В чемпионате Италии состоялись матчи 2-го тура.
"Ювентус" в принципиальном матче на выезде с "Наполи" потерпел второе поражение в трех играх нового сезона, "Рома" вырвала победу у "Сассуоло", а "Интер" потерял очки в гостях у "Сампдории".
11 сентября
"Эмполи" - "Венеция" - 1:2
"Наполи" - "Ювентус" - 2:1
"Аталанта" - "Фиорентина" - 1:2
12 сентября
"Сампдория" - "Интер" - 2:2
"Торино" - "Салернитана" - 4:0
"Специя" - "Удинезе" - 0:1
"Кальяри" - "Дженоа" - 2:3
"Милан" - "Лацио" - 2:0
"Рома" - "Сассуоло" - 2:1
13 сентября
"Болонья" - "Верона" - 1:0
Положение команд: "Рома", "Милан", "Наполи" - 9, "Удинезе", "Болонья", "Интер" - 7, "Фиорентина", "Лацио" - 6, "Сассуоло", "Аталанта" - 4, "Дженоа", "Торино", "Эмполи", "Венеция" - 3, "Сампдория" - 2, "Ювентус", "Кальяри", "Специя" - 1, "Верона", "Салернитана" - 0.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17