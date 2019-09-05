Яркая презентация Фалькао в "Галатасарае" (видео)

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Яркая презентация Фалькао в "Галатасарае" (видео)

В Стамбуле состоялась презентация звёздного новичка "Галатасарая" Радамеля Фалькао.

По информации Takvim, мероприятие посетили 25 тысяч болельщиков "львов". Смотрите, как это было!

Напомним, что "Галатасарай" подписал колумбийца на правах свободного агента и заключил с ним трёхлетний контракт.

Зарплата Фалькао в Турции составит 5 миллионов евро в год.

Не пропустите: "Галатасарай" пополнился бывшим игроком "Ювентуса". | http://soccernews.ru
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