Яркая презентация Фалькао в "Галатасарае" (видео)
В Стамбуле состоялась презентация звёздного новичка "Галатасарая" Радамеля Фалькао.
По информации Takvim, мероприятие посетили 25 тысяч болельщиков "львов". Смотрите, как это было!
▶ @Falcao'dan mabedimizde ilk 3'lü!— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) September 4, 2019
Şşşş...
1⃣
2⃣
3⃣
CİMBOMBOM! #AslanlarSahada pic.twitter.com/vkPY1qm8JF
Напомним, что "Галатасарай" подписал колумбийца на правах свободного агента и заключил с ним трёхлетний контракт.
Зарплата Фалькао в Турции составит 5 миллионов евро в год.
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