Яркая презентация Фалькао в "Галатасарае" (видео)

В Стамбуле состоялась презентация звёздного новичка "Галатасарая" Радамеля Фалькао.

По информации Takvim, мероприятие посетили 25 тысяч болельщиков "львов". Смотрите, как это было!

Напомним, что "Галатасарай" подписал колумбийца на правах свободного агента и заключил с ним трёхлетний контракт.

Зарплата Фалькао в Турции составит 5 миллионов евро в год.

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