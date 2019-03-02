Яркая развязка в Казани: "Рубин" выгрыз три очка в поединке с "Ахматом"
В рамках 18-го тура чемпионата России "Рубин" на своём поле взял верх над "Ахматом". Единственный гол в компенсированное время забил воспитанник казанцев Артур Сагитов.
"Рубин" – "Ахмат" - 1:0
Гол: Сагитов, 90+5 - 1:0.
"Рубин": Бабурин, Устинов, Сорокин, Цаллагов, Камболов, Подберезкин (Башкиров, 77), Могилевец, Коновалов, Гранат, Полоз (Байрамян, 69), Бухаров (Сагитов, 82).
"Ахмат": Городов, Семенов, Мохаммади, Плиев, Уциев, Швец, Шиманьски, Исмаэл, Иванов, Раванелли, Балай (Мбенг, 90).
Благодаря этой победе "Рубин" догнал идущий пятым "Спартак", а "Ахмат" остался на восьмой строчке.
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