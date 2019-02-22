Яркое празднование: "Краснодар" показал раздевалку команды после победного противостояния с "Байером"

"Краснодар" показал раздевалку команды после ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с немецким "Байером" (1:1).

По сумме двух встреч в следующий раунд вышел российский клуб, так как в первом матче команды сыграли вничью со счетом 0:0.

Теперь в 1/8 финала "Краснодар" сыграет с "Валенсией". Первая матч пройдет в Испании 7 марта, ответная встреча состоится в России 14 марта.

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