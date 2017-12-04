Ярмоленко: "Благодарен богу и судьбе за то, что именно в таком возрасте я переехал в Европу"

Теги андрей ярмоленкоборуссия дортмунд

Ярмоленко: "Благодарен богу и судьбе за то, что именно в таком возрасте я переехал в Европу"Форвард дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о своих взаимоотношениях с партнерами по клубу.

"Когда я подписал контракт с клубом, меня сразу поздравил Шахин. Потом мы с ним пообщались после матча со сборной Турции. Когда я приехал в "Боруссию", то хотя бы с ним уже мог общаться. В раздевалке могу подойти абсолютно к каждому футболисту, нет такого, что кто-то ходит и говорит, что он лучше всех.

Благодарен богу и судьбе, что так получилось и именно в таком возрасте я переехал в Европу. Я приехал сюда и дал себе установку расслабиться и делать то, что умею", - сказал украинец.

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