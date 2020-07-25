Ярмоленко близок к уходу из "Вест Хэма"

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, скорее всего, покинет лондонский клуб по окончании этого сезона.

По информации Mirror, украинец выставлен "молотобойцами" на трансфер вместе с Фелипе Андерсоном и Албианом Айети.

30-летний Ярмоленко выступает за "Вест Хэм" с лета 2018 года, сыграл 32 матча, забил 6 голов и сделал 2 ассиста.

Рыночная стоимость футболиста оценивается в 9,5 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона 2021/22.

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