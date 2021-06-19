Ярмоленко близок к уходу из "Вест Хэма"

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Ярмоленко близок к уходу из "Вест Хэма"

Фото инстаграм Андрея Ярмоленко

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко, вероятнее всего, покинет лондонский клуб этим летом.

По информации Calciomercatoweb, 31-летний футболист не собирается продлевать с "молотобойцами" контракт, истекающий в июне 2022 года.

Сообщается, что агент украинца уже приступил к поиску новой команды для своего клиента.

В прошедшем сезоне Ярмоленко сыграл за "Вест Хэм" 21 матч, забил 3 гола и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

Не пропустите: "Галатасарай" работает над трансфером Ярмоленко. | http://soccernews.ru
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