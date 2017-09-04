Ярмоленко: "Хочу показать, что в Украине люди умеют играть в футбол"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко поделился ожиданиями от своего дебюта в немецком клубе. Напомним, что в чемпионат Германии украинец перебрался минувшим летом.

"Я считаю, что это не только топ-клуб чемпионата Германии, но и всего европейского футбола. Тот футбол, что демонстрирует "Боруссия" - это футбол агрессивный, атакующий. Это нравится болельщикам, и те фанаты, которые приходят в Дортмунде на стадион, и то, как они поддерживают, думаю, мало таких болельщиков.

С каким настроением еду в Германию? Еду голодный. Для меня это такой вызов, который я ждал всю жизнь. Так что неважно, сколько лет мне бы было, хоть 45, я уверен, что поеду и сделаю все от меня зависящее, чтобы показать хороший футбол и показать, что в Украине люди умеют играть в футбол. Я буду отдаваться как на тренировках, так и в матчах, а там уже посмотрим", - сказал он.

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