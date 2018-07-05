Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко исключил свой переход в "Шахтёр".

На вопрос, что лучше - стать игроком "Шахтёра" или закончить карьеру, 28-летний футболист ответил, что лучше повесить бутсы на гвоздь.

Напомним, что Ярмоленко с 2006 по 2017 год выступал за киевское "Динамо" - самого принципиального соперника "горняков".

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