Ярмоленко: "Месяц буду передвигаться с помощью костылей"
Украинский нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о своей травме.
"Точный диагноз со всеми медицинскими подробностями я назвать не могу. Вышел на замену, отыграл где-то три минуты и в совершенно безобидном эпизоде столкнулся с защитником. Получил мяч, пошёл в обводку и сразу почувствовал - что-то не так. Но матч доиграл. Потом смотрел этот момент в повторе - ничего там такого не было.
После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет. В итоге на ногу мне одели специальный сапог - месяц придётся передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу. Будет видно", - приводят слова Ярмоленко украинские СМИ.
В этом сезоне 28-летний Ярмоленко провел за "Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|20
|50
|2
|Боруссия Дортмунд
|21
|34
|3
|Байер Леверкузен
|20
|34
|4
|Шальке
|20
|34
|5
|Айнтрахт Франкфурт
|20
|33
|6
|РБ Лейпциг
|20
|32
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|20
|31
|8
|Аугсбург
|20
|28
|9
|Хоффенхайм
|20
|27
|10
|Ганновер 96
|20
|27
|11
|Герта
|20
|26
|12
|Фрайбург
|20
|24
|13
|Вольфсбург
|20
|23
|14
|Штутгарт
|20
|20
|15
|Майнц 05
|20
|20
|16
|Вердер Бремен
|20
|17
|17
|Гамбург
|20
|16
|18
|Кельн
|21
|13