Ярмоленко: "Месяц буду передвигаться с помощью костылей"

Теги боруссия дортмундандрей ярмоленко

Ярмоленко: "Месяц буду передвигаться с помощью костылей"
Украинский нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о своей травме.

"Точный диагноз со всеми медицинскими подробностями я назвать не могу. Вышел на замену, отыграл где-то три минуты и в совершенно безобидном эпизоде столкнулся с защитником. Получил мяч, пошёл в обводку и сразу почувствовал - что-то не так. Но матч доиграл. Потом смотрел этот момент в повторе - ничего там такого не было.

После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет. В итоге на ногу мне одели специальный сапог - месяц придётся передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу. Будет видно", - приводят слова Ярмоленко украинские СМИ.

В этом сезоне 28-летний Ярмоленко провел за "Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

Не пропустите: В "Боруссии" довольны тем, что Обамеянг покинул команду. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

"Реал" отправляется в Валенсию на игру с "Леванте"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 20 50
2 Боруссия Дортмунд 21 34
3 Байер Леверкузен 20 34
4 Шальке 20 34
5 Айнтрахт Франкфурт 20 33
6 РБ Лейпциг 20 32
7 Боруссия Менхенгладбах 20 31
8 Аугсбург 20 28
9 Хоффенхайм 20 27
10 Ганновер 96 20 27
11 Герта 20 26
12 Фрайбург 20 24
13 Вольфсбург 20 23
14 Штутгарт 20 20
15 Майнц 05 20 20
16 Вердер Бремен 20 17
17 Гамбург 20 16
18 Кельн 21 13
Полная таблица

топ-5 тегов