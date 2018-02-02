Ярмоленко: "Месяц буду передвигаться с помощью костылей"



Украинский нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о своей травме.

"Точный диагноз со всеми медицинскими подробностями я назвать не могу. Вышел на замену, отыграл где-то три минуты и в совершенно безобидном эпизоде столкнулся с защитником. Получил мяч, пошёл в обводку и сразу почувствовал - что-то не так. Но матч доиграл. Потом смотрел этот момент в повторе - ничего там такого не было.

После обследования выяснилось, что на пятке отошла какая-то ткань, но ахилл не задет. В итоге на ногу мне одели специальный сапог - месяц придётся передвигаться с помощью костылей. Сколько потом понадобится времени на реабилитацию, сказать пока не могу. Будет видно", - приводят слова Ярмоленко украинские СМИ.

В этом сезоне 28-летний Ярмоленко провел за "Боруссию" 24 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.

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