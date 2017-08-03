Ярмоленко: "Мне стыдно, что "Динамо" не будет играть в Лиге чемпионов"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко отметил, что ему стыдно за вылет команды от "Янг Бойз" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов.

После домашней победы со счетом 3:1 киевляне уступили на выезде 0:2.

"Все футболисты ошибаются - я не забил, кто-то не добежал. Это цепь ошибок, все ошибались. Я теперь хочу посмотреть распечатку ТТД и узнать брак. Наверное, у меня никогда не было такого малого ТТД.

Когда есть результат - ты на коне. Когда нет результата - ты под конем. Мне стыдно за этот результат, что "Динамо" не будет играть в Лиге чемпионов. Только могу извиниться за игру, показанную сегодня", - сказал он. | soccernews.ru