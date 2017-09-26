Ярмоленко мог оказаться в "Реале"
Новоиспеченный вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко мог оказаться в мадридском "Реале", информирует AS.
По сведениям издания, в 2013-м году тогдашний главный тренер королевского клуба Жозе Моуринью был заинтересован в приобретении украинского футболиста. Однако этот трансфер так и не состоялся ввиду того, что в том же году португалец был уволен с поста наставника "сливочных".
Примечательно, что в то время Ярмоленко также интересовались каталонская "Барселона", испанская "Валенсия", английский "Ливерпуль" и итальянская "Рома".
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