Ярмоленко: "Могу выразить Шевченко всевозможную поддержку, мы вместе проиграли отбор к Чемпионату Мира-2018"



Нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко поддержал главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

"В понедельник общался с Шевченко. Он звонил, чтобы поздравить меня с днём рождения. Было приятно. Со своей стороны могу выразить наставнику всевозможную поддержку. Он уверен в своих силах, это самое главное. Я даже не думаю о том, что Шевченко может уйти. Не нужно валить всё на его плечи. Мы вместе проиграли этот отбор - вместе и будем нести ответственность. Надеюсь, нам удастся полностью реализовать все те задумки, которые есть у тренера, а они нам, признаюсь, импонируют", - приводят слова украинские СМИ.

Напомним, что сборная Украины заняла третье место в своей группе и не сумела пробиться в финальную стадию мирового первенства.

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