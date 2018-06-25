Ярмоленко может перебраться в турецкий клуб

Теги андрей ярмоленкоборуссия дортмундфенербахче

Ярмоленко может перебраться в турецкий клубПолузащитник сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко новый сезон может начать в составе "Фенербахче".

Источник сообщает, что украинец попал в список футболистов, с которыми немецкий клуб может расстаться в летнее межсезонье.

В прошлом сезоне 28-летний игрок сборной Украины провел в немецком клубе 26 матчей, забил шесть голов и сделал четыре результативных передачи.

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