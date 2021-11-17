Ярмоленко может перейти в турецкий клуб

Теги вест хэм юнайтедтрабзонспорандрей ярмоленкотрансферы

Ярмоленко может перейти в турецкий клуб
Фото: инстаграм Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может перейти в "Трабзонспор", сообщает Fanatik.

По сведениям источника, агенты украинцы сами предложили услуги игрока турецкому клубу, который ищет замену травмированному Жервиньо. При этом приоритетами "Трабзонспора" являются Кристиан Тельо ("Бетис") и Эдин Вишча "Истанбул".

В нынешнем сезоне 32-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Манчестер Сити" может перехватить трансферную цель "Барселоны". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Источник: "Реал" заключил соглашение на 400 миллионов евро. Часть суммы пойдут на Мбаппе и Холанда

Источник: "Реал" заключил соглашение на 400 миллионов евро. Часть суммы пойдут на Мбаппе и Холанда

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов