Ярмоленко может перейти в турецкий клуб



Фото: инстаграм Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен

Украинский полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может перейти в "Трабзонспор", сообщает Fanatik.

По сведениям источника, агенты украинцы сами предложили услуги игрока турецкому клубу, который ищет замену травмированному Жервиньо. При этом приоритетами "Трабзонспора" являются Кристиан Тельо ("Бетис") и Эдин Вишча "Истанбул".

В нынешнем сезоне 32-летний Ярмоленко провел за "Вест Хэм" 12 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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