Ярмоленко может покинуть "Боруссию"

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко ближайшим летом может сменить клубную прописку, информирует Sport Bild .

По сведениям издания, в стане "шмелей" рассматривается вариант, при котором 28-летний украинец может быть выставлен на трансфер уже по окончанию текущего сезона.

Отметим, что в "Боруссию" Ярмоленко перебрался летом прошлого года. С того времени он забил 6 мячей и сделал 6 результативных передач в 24 матчах за клуб.

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