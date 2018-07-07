Ярмоленко может продолжить карьеру в АПЛ

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Ярмоленко может продолжить карьеру в АПЛ

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 28-летний украинец попал в сферу интересов лондонского "Вест Хэма".

"Молотобойцы" переключили внимание на Ярмоленко после срыва трансфера Фелипе Андерсона из "Лацио". Сумма сделки может составить 23 миллиона евро.

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