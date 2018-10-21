Ярмоленко может выбыть на длительный срок

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко травмировался в игре с "Тоттенхэмом" (0:1).

Как сообщает Daily Mail, украинец повредил ахилл. Таким образом, в худшем случае игрок вынужден будет пропустить до полугода.

Характер травмы и точные сроки восстановления Ярмоленко будет известны после полного медобследования.

В этом сезоне на счету Ярмоленко два гола и один ассист в 10 матчах.

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