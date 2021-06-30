Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 на благотворительность

Фото: инстаграм Ярмоленко

Вадим Шаблий, агент вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, рассказал, на что его клиент потратит бонусы за Евро-2020.

"На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала Евро. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде турнира, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.

При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна", - заявил агент.

Напомним, что Украина пробилась в 1/4 финала Евро-2020, где сыграет с Англией. Ярмоленко на турнире забил два гола и отдал две результативные передачи.

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