Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 на благотворительность

Теги украинаандрей ярмоленко

Ярмоленко направит бонусы за Евро-2020 на благотворительностьФото: инстаграм Ярмоленко

Вадим Шаблий, агент вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко, рассказал, на что его клиент потратит бонусы за Евро-2020.

"На самом деле Андрей Ярмоленко принял это решение задолго до начала Евро. Все бонусы, которые он получит за выступление в финальном раунде турнира, будут выделены на помощь больным и нуждающимся детям.

При этом мы с Андреем собираемся вместе контролировать расход средств в этом благотворительном фонде. Я считаю, что о таком поступке лидера сборной Украины должна знать вся страна", - заявил агент.

Напомним, что Украина пробилась в 1/4 финала Евро-2020, где сыграет с Англией. Ярмоленко на турнире забил два гола и отдал две результативные передачи.

Читайте также: Украинские журналисты совершили эмоциональный поступок после выхода сборной Украины в 1/4 финала Евро-2020 (видео). | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 30 июня

Главные новости дня: 30 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов