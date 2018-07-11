Ярмоленко назвал причину перехода в "Вест Хэм"



Украинский нападающий Андрей Ярмоленко прокомментировал свой переход в "Вест Хэм Юнайтед".

"Вест Хэм является большим клубом с прекрасными болельщиками. Я рад, что перебрался в Премьер-лигу, которую считаю сильнейшим чемпионатом в Европе. Я знаю, что в "Вест Хэме" строится интересный проект и рад помочь команде добиться высоких результатов", - приводит слова Ярмоленко Sky Sports.

Напомним, что 28-летний Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" из дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

Не пропустите: Официально: Ярмоленко перешел в "Вест Хэм". | http://soccernews.ru