Ярмоленко объявил об уходе из дортмундской "Боруссии"

Украинский нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко заявил, что он действительно меняет клуб.

"Друзья, жизнь футболиста бросила мне еще один вызов, который я решил принять. Мне было очень приятно играть за "Боруссию". Я выражаю благодарность клубу, команде, фантастическим поклонникам за их помощь и поддержку во всем, за их доброту и теплоту в отношении ко мне. Спасибо, Дортмунд! Я никогда не забуду время, проведенное здесь!", - написал Ярмоленко в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что 28-летний Ярмоленко близок к переходу в "Вест Хэм".

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