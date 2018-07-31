Ярмоленко определился с игровым номером в "Вест Хэме"

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Ярмоленко определился с игровым номером в "Вест Хэме"

Полузащитник Андрей Ярмоленко определился с игровым номером в "Вест Хэме".

28-летний украинец будет выступать за "молотобойцев" с цифрой 20 на спине.

Напомним, что "Вест Хэм" купил Ярмоленко у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

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