Полузащитник Андрей Ярмоленко определился с игровым номером в "Вест Хэме".

28-летний украинец будет выступать за "молотобойцев" с цифрой 20 на спине.

Напомним, что "Вест Хэм" купил Ярмоленко у дортмундской "Боруссии" за 20 миллионов евро.

Не пропустите: Инна Ярмоленко - супруга вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко. | http://soccernews.ru