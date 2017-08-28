Ярмоленко: "Переход в "Боруссию"? Не верьте"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко опроверг информацию о том, что он переходит в дортмундскую "Боруссию".

"Слухи о переходе в "Боруссию"? Не верьте. Остаюсь ли я в "Динамо"? Да. Мне сейчас не очень удобно разговаривать, позвоните завтра", - приводит слова Ярмоленко Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что 27-летний Ярмоленко может перейти в немецкий клуб за 25 миллионов евро и уже отправился в Дортмунд на медосмотр.

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