Ярмоленко побил рекорд Шевченко в сборной Украины

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко стал рекордсменом сборной Украины.

Благодаря голу в ворота Швейцарии футболист вышел в лидеры по числу результативных действий в составе национальной команды.

На счету Ярмоленко 38 забитых мячей и 20 результативных передач в футболке сборной.

С суммарным показателем 58 игрок "молотобойцев" обогнал легендарного Андрея Шевченко, который завершил карьеру с 57 голевыми действиями (48+9).

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