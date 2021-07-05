Ярмоленко поделился мыслями после вылета сборной Украины с Евро-2020

Теги чемпионат европыандрей ярмоленкоукраина 
  Нападающий «Вест Хэм Юнайтед» и сборной Украины Андрей Ярмоленко подвёл итоги чемпионата Европы – 2020, с которого его команда вылетела на стадии 1/4 финала, разгромно уступив Англии (0:4).    «Наше путешествие на Евро завершилось. В каждом матче вся команда играла исключительно на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции. Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее», — написал Ярмоленко в своём «инстаграме».    Подробнее на «Чемпионате»:  https://www.championat.com/football/news-4394291-andrej-yarmolenko-vyskazalsya-posle-vyleta-sbornoj-ukrainy-s-evro-2020.html?utm_source=copypaste

Ярмоленко поделился мыслями после вылета сборной Украины с Евро-2020Фото: инстаграм Ярмоленко/Автор неизвестен

Футболист "Вест Хэм Юнайтед" и сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением после вылета национальной команды с Евро-2020. Напомним, что 3 июля украинская сборная проиграла сборной Англии со счетом 0:4.

"Наше путешествие на Евро завершилось. В каждом матче вся команда играла исключительно на победу, чтобы подарить болельщикам праздник и эмоции. Спасибо за вашу поддержку, мы стали сильнее", — написал Ярмоленко.

Ярмоленко стал самым результативным футболистом сборной Украины на Евро-2020. В пяти матчах турнира Андрей забил два гола и отдал две голевые передачи.

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