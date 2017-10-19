Ярмоленко подорожал на 7 миллионов евро
Стоимость трансфера полузащитника Андрея Ярмоленко после перехода в "Боруссию" повысилась на 7 миллионов евро и теперь составляет 25 млн. Такие данные опубликовал портал Transfermarkt.
На данный момент в списке самых дорогих игроков Бундеслиги Ярмоленко занимает 18-е место.
За "Боруссию" Ярмоленко провёл 8 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
Читайте: Ярмоленко рассказал о том, как адаптировался в "Боруссии"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|8
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|8
|17
|3
|РБ Лейпциг
|8
|16
|4
|Хоффенхайм
|8
|15
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|8
|14
|6
|Шальке
|8
|13
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|8
|13
|8
|Аугсбург
|8
|12
|9
|Ганновер 96
|8
|12
|10
|Майнц 05
|8
|10
|11
|Штутгарт
|8
|10
|12
|Байер Леверкузен
|8
|9
|13
|Герта
|8
|9
|14
|Вольфсбург
|8
|8
|15
|Гамбург
|8
|7
|16
|Фрайбург
|8
|7
|17
|Вердер Бремен
|8
|4
|18
|Кельн
|8
|1