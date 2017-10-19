Ярмоленко подорожал на 7 миллионов евро

Стоимость трансфера полузащитника Андрея Ярмоленко после перехода в "Боруссию" повысилась на 7 миллионов евро и теперь составляет 25 млн. Такие данные опубликовал портал Transfermarkt.

На данный момент в списке самых дорогих игроков Бундеслиги Ярмоленко занимает 18-е место.

За "Боруссию" Ярмоленко провёл 8 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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