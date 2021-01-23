Ярмоленко помог "Вест Хэму" разгромить "Донкастер" и другие результаты 1/16 финала Кубка Англии
В рамках 1/16 финала Кубка Англии состоялись ещё шесть матчей.
В следующий раунд пробились "Вест Хэм", "Шеффилд Юнайтед", "Суонси", "Брайтон", "Бристоль Сити" и "Барнсли".
"Миллуолл" – "Бристоль Сити" - 0:3
Голы: 0:1 – 32, пенальти Дьедиу, 0:2 – 58 Уэллс, 0:3 – 72 Семеньо.
"Вест Хэм" – "Донкастер" - 4:0
Голы: 1:0 – 2 Форнальс, 2:0 – 32 Ярмоленко, 3:0 – 53, автогол Батлер, 4:0 – 78 Афолайян.
"Шеффилд Юнайтед" – "Плимут" - 2:1
Голы: 1:0 – 39 Башем, 2:0 – 47 Шарп, 2:1 – 75 Камара.
"Брайтон" – "Блэкпул" - 2:1
Голы: 1:0 – 27 Биссума, 1:1 – 45 Мэдин, 2:1 – 58 Альсате.
"Барнсли" - "Норвич" - 1:0
Гол: 1:0 - 56 Стайлс.
"Суонси" - "Ноттингем Форест" - 5:1
Голы: 1:0 - 7 Каллен, 2:0 - 29 Граймс, 2:1 - 54 Нокарт, 3:1 - 63, пенальти Граймс, 4:1 - 67 Каллен, 5:1 - 84 Купер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18