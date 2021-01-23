Ярмоленко помог "Вест Хэму" разгромить "Донкастер" и другие результаты 1/16 финала Кубка Англии

В рамках 1/16 финала Кубка Англии состоялись ещё шесть матчей.

В следующий раунд пробились "Вест Хэм", "Шеффилд Юнайтед", "Суонси", "Брайтон", "Бристоль Сити" и "Барнсли".

"Миллуолл" – "Бристоль Сити" - 0:3

Голы: 0:1 – 32, пенальти Дьедиу, 0:2 – 58 Уэллс, 0:3 – 72 Семеньо.



"Вест Хэм" – "Донкастер" - 4:0

Голы: 1:0 – 2 Форнальс, 2:0 – 32 Ярмоленко, 3:0 – 53, автогол Батлер, 4:0 – 78 Афолайян.



"Шеффилд Юнайтед" – "Плимут" - 2:1

Голы: 1:0 – 39 Башем, 2:0 – 47 Шарп, 2:1 – 75 Камара.



"Брайтон" – "Блэкпул" - 2:1

Голы: 1:0 – 27 Биссума, 1:1 – 45 Мэдин, 2:1 – 58 Альсате.

"Барнсли" - "Норвич" - 1:0

Гол: 1:0 - 56 Стайлс.

"Суонси" - "Ноттингем Форест" - 5:1

Голы: 1:0 - 7 Каллен, 2:0 - 29 Граймс, 2:1 - 54 Нокарт, 3:1 - 63, пенальти Граймс, 4:1 - 67 Каллен, 5:1 - 84 Купер.

Не пропустите: "Саутгемптон" выбил "Арсенал" из Кубка Англии. | http://soccernews.ru