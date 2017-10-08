Ярмоленко: "Понимаем, какая нам предстоит игра"

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о предстоящем матче своей команды в рамках отборочного турнира к Чемпионату Мира против команды Хорватии.

"Мы сегодня поговорили с тренером. Он хочет, чтобы я не привязывался к одной позиции, а действовал по всему фронту атаки. Понимаем, какая нам предстоит игра. Хорошо, что мы играем дома. Со своей стороны, мы отдадим все силы, чтобы нам не было стыдно перед болельщиками. Завтра самое главное - чтобы команда победила. А кто забьет - не важно.

Я не считаю, что сборная Хорватии сильно изменилась. У сборной Хорватии хорошие игроки, которые выступают в топ-клубах. Нам надо думать о своей игре, выполнить свой план на игру. Только это может принести нужный результат", - цитирует 27-летнего футболиста чемпионат.com.

Напомним, Шевченко недоволен турнирным положением в своей отборочной группе к Чемпионату Мира. | soccernews.ru