Ярмоленко: "Пообещал Шахину купить ему билет на матч Чемпионата Мира"

Вингер сборной Украины и дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о своем общении с турецкими партнерами по клубу относительно предстоящего Чемпионата Мира в России.

"Часто общаюсь с турками, у нас ведь сейчас много общих тем, учитывая наше соперничество в отборочной группе. Шахин, Топрак говорят, что Украина не попадет на Чемпионат Мира. Я же сказал Шахину, что если он сильно хочет быть на мундиале, то я куплю ему зрительский билет в VIP-ложу. Ребята - с чувством юмора", - цитирует 27-летнего футболиста Команда №1.

Напомним, сегодня Украина сыграет против Косово. | soccernews.ru