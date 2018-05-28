Ярмоленко потроллил игроков сборной Украины

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Ярмоленко потроллил игроков сборной Украины

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко потроллил своих партнёров по национальной команде.

Поводом для шутки игрок дортмундской "Боруссии" выбрал первый гол Гарета Бэйла в финале Лиги Чемпионов ударом через себя.

"Если игроки сборной начнут бить как Бэйл, половину нужно будет везти в клинику" - сказал Ярмоленко.

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