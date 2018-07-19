Ярмоленко познакомил одноклубников по "Вест Хэму" с творчеством Сердючки

Теги андрей ярмоленковест хэм юнайтед

Ярмоленко познакомил одноклубников по "Вест Хэму" с творчеством СердючкиНовоиспеченный вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко познакомил своих одноклубников с творчеством украинского исполнителя Андрея Данилко, который известен своими выступлениями под псевдонимом Верка Сердючка.

Напомним, текущим летом на трансферы "Вест Хэм" уже потратил почти 100 миллионов евро. | soccernews.ru

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