Ярмоленко познакомил одноклубников по "Вест Хэму" с творчеством Сердючки

Новоиспеченный вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко познакомил своих одноклубников с творчеством украинского исполнителя Андрея Данилко, который известен своими выступлениями под псевдонимом Верка Сердючка.

У Вест Гемі тепер "все будет хорошо"

Андрій Ярмоленко привчає партнерів слухати правильну музику pic.twitter.com/Yiz7DtKpgi — FootballHub (@FootballHub_Ua) 18 июля 2018 г.

Напомним, текущим летом на трансферы "Вест Хэм" уже потратил почти 100 миллионов евро. | soccernews.ru