Ярмоленко: "При первой осечке будет критика, и я к этому готов"

Теги боруссия дортмундандрей ярмоленко

Ярмоленко: "При первой осечке будет критика, и я к этому готов"

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал, как воспринимает критику в свой адрес.

"Всегда стараюсь на каждой тренировке и в каждой игре отдавать все силы, тогда на поле есть результат. Бывают игры, где всё хорошо получается, бывают неудачные матчи. Конечно, я читаю прессу, в том числе и нашу, и сейчас все хвалят, всё хорошо. Но я знаю, что при первом неудачном матче, при первой осечке будет критика, и я к этому готов.

Неудачные игры бывают у всех, даже у Месси, и я к этому абсолютно нормально отношусь. Знаю, что есть очень много недоброжелателей, которые только и ждут, когда Ярмоленко сыграет плохо, чтобы его покритиковать. Это для меня служит еще одним стимулом выходить на каждую тренировку, на каждый матч и доказывать, что я достоин играть в таком клубе, как "Боруссия" - приводят слова Ярмоленко украинские СМИ.

Читайте также: Шевченко: "Не стало откровением, как Ярмоленко заиграл в "Боруссии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Остатки интриги: Северная Ирландия принимает Германию

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 7 19
2 Бавария Мюнхен 7 14
3 Хоффенхайм 7 14
4 Ганновер 96 7 12
5 Аугсбург 7 11
6 Боруссия Менхенгладбах 7 11
7 РБ Лейпциг 6 10
8 Айнтрахт Франкфурт 7 10
9 Шальке 7 10
10 Герта 7 9
11 Байер Леверкузен 7 8
12 Вольфсбург 7 7
13 Майнц 05 7 7
14 Штутгарт 7 7
15 Фрайбург 7 7
16 Гамбург 7 7
17 Вердер Бремен 7 4
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов