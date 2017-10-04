Ярмоленко: "При первой осечке будет критика, и я к этому готов"

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал, как воспринимает критику в свой адрес.

"Всегда стараюсь на каждой тренировке и в каждой игре отдавать все силы, тогда на поле есть результат. Бывают игры, где всё хорошо получается, бывают неудачные матчи. Конечно, я читаю прессу, в том числе и нашу, и сейчас все хвалят, всё хорошо. Но я знаю, что при первом неудачном матче, при первой осечке будет критика, и я к этому готов.

Неудачные игры бывают у всех, даже у Месси, и я к этому абсолютно нормально отношусь. Знаю, что есть очень много недоброжелателей, которые только и ждут, когда Ярмоленко сыграет плохо, чтобы его покритиковать. Это для меня служит еще одним стимулом выходить на каждую тренировку, на каждый матч и доказывать, что я достоин играть в таком клубе, как "Боруссия" - приводят слова Ярмоленко украинские СМИ.

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