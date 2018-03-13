Ярмоленко приступил к беговым упражнениям

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Ярмоленко приступил к беговым упражнениям

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко вернулся к тренировкам, сообщают украинские СМИ.

28-летний футболист, который по-прежнему восстанавливается после травмы ахиллова сухожилия, приступил к беговым упражнениям.

Пока неизвестно, когда именно Ярмоленко сможет вернуться на поле, однако тренерский штаб сборной Украины вызвал его на ближайшие товарищеские матчи против Саудовской Аравии и Японии. | http://soccernews.ru

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