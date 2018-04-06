Ярмоленко приступил к полноценным тренировкам

Теги боруссия дортмундандрей ярмоленко

Ярмоленко приступил к полноценным тренировкам

Украинский нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболист занимался в общей группе с полной нагрузкой вместе с остальными игроками.

Напомним, что форвард пропустил больше двух месяцев из-за травмы сухожилия.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" собирается продать украинца в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 28-летний Ярмоленко забил 6 голов в 24 матчах за немецкий клуб.

Не пропустите: "Ювентус" намерен переманить защитника "Баварии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

"Краснодар" обыгрывает "Зенит" и отправляет питерцев на пятое место РФПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 28 69
2 Шальке 28 52
3 Боруссия Дортмунд 28 48
4 РБ Лейпциг 28 46
5 Байер Леверкузен 28 45
6 Айнтрахт Франкфурт 28 45
7 Хоффенхайм 28 42
8 Штутгарт 28 38
9 Боруссия Менхенгладбах 28 37
10 Аугсбург 28 36
11 Герта 28 36
12 Вердер Бремен 29 36
13 Ганновер 96 29 35
14 Фрайбург 28 30
15 Вольфсбург 28 26
16 Майнц 05 28 26
17 Кельн 28 20
18 Гамбург 28 19
Полная таблица

топ-5 тегов