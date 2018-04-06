Ярмоленко приступил к полноценным тренировкам

Украинский нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко восстановился после травмы, сообщает официальный сайт клуба.

Сегодня футболист занимался в общей группе с полной нагрузкой вместе с остальными игроками.

Напомним, что форвард пропустил больше двух месяцев из-за травмы сухожилия.

Ранее сообщалось, что "Боруссия" собирается продать украинца в летнее трансферное окно.

В этом сезоне 28-летний Ярмоленко забил 6 голов в 24 матчах за немецкий клуб.

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