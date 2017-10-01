Ярмоленко признан лучшим футболистом матча против "Аугсбурга"

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко стал лучшим игроком матча с "Аугсбургом" (2:1).

Напомним, что украинец отметился забитым голом и ассистом. За матч игрок три раза пробил по воротам соперника, а точность его пасов составила 77 процентов.

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