Ярмоленко признан лучшим новичком Бундеслиги по версии Bild

Теги боруссия дортмундандрей ярмоленко

Ярмоленко признан лучшим новичком Бундеслиги по версии Bild

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко признан лучшим новичком немецкой Бундеслиги по версии издания Bild.

27-летний украинец стал победителем голосования, набрав 45 процентов голосов.

Стоит отметить, что Ярмоленко сыграл за "Боруссию" 4 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

Не пропустите: Ярмоленко: "С каждой игрой я все больше и больше понимаю партнеров". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Спортинг" из Лиссабона, не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Боруссия Дортмунд 6 16
2 Хоффенхайм 6 14
3 Бавария Мюнхен 6 13
4 Ганновер 96 6 12
5 Аугсбург 6 11
6 РБ Лейпциг 6 10
7 Шальке 6 9
8 Герта 6 8
9 Боруссия Менхенгладбах 6 8
10 Байер Леверкузен 6 7
11 Айнтрахт Франкфурт 6 7
12 Штутгарт 6 7
13 Вольфсбург 6 6
14 Майнц 05 6 6
15 Гамбург 6 6
16 Фрайбург 6 4
17 Вердер Бремен 6 3
18 Кельн 6 1
Полная таблица

топ-5 тегов