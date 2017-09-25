Ярмоленко признан лучшим новичком Бундеслиги по версии Bild

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко признан лучшим новичком немецкой Бундеслиги по версии издания Bild.

27-летний украинец стал победителем голосования, набрав 45 процентов голосов.

Стоит отметить, что Ярмоленко сыграл за "Боруссию" 4 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.

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