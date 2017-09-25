Ярмоленко признан лучшим новичком Бундеслиги по версии Bild
Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко признан лучшим новичком немецкой Бундеслиги по версии издания Bild.
27-летний украинец стал победителем голосования, набрав 45 процентов голосов.
Стоит отметить, что Ярмоленко сыграл за "Боруссию" 4 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|6
|16
|2
|Хоффенхайм
|6
|14
|3
|Бавария Мюнхен
|6
|13
|4
|Ганновер 96
|6
|12
|5
|Аугсбург
|6
|11
|6
|РБ Лейпциг
|6
|10
|7
|Шальке
|6
|9
|8
|Герта
|6
|8
|9
|Боруссия Менхенгладбах
|6
|8
|10
|Байер Леверкузен
|6
|7
|11
|Айнтрахт Франкфурт
|6
|7
|12
|Штутгарт
|6
|7
|13
|Вольфсбург
|6
|6
|14
|Майнц 05
|6
|6
|15
|Гамбург
|6
|6
|16
|Фрайбург
|6
|4
|17
|Вердер Бремен
|6
|3
|18
|Кельн
|6
|1