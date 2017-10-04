Ярмоленко прокомментировал натурализацию Марлоса

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Ярмоленко прокомментировал натурализацию Марлоса

Хавбек сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился мнением о получении Марлосом украинского гражданства.

"Марлос - качественный футболист. В нашей стране все это прекрасно знают. А по поводу натурализации, предоставления гражданства, я всегда говорил, что если человек хочет жить в нашей стране, уважать наши традиции, то почему бы и нет? А если гражданство принимается с личной выгоды - я против" - приводят слова Ярмоленко украинские СМИ.

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