Ярмоленко прокомментировал свой переход в дортмундскую "Боруссию"

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Ярмоленко прокомментировал свой переход в дортмундскую "Боруссию"

Новичок дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко прокомментировал свой переход из киевского "Динамо" в немецкий клуб.

"Я очень благодарен, что "Динамо" предоставило мне возможность перейти в большой европейский клуб. Я буду работать на каждой тренировке, чтобы помочь "Боруссии" в достижении её конечной цели" - цитирует 27-летнего украинца официальный сайт "шмелей".

Напомним, что "Боруссия" заплатила за Ярмоленко 25 миллионов евро. Сам футболист поставил подпись под контрактом до лета 2021 года. | http://soccernews.ru

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