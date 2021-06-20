Ярмоленко рассказал, чем закончился его конфликт со Степаненко
Капитан сборной Украины и нападающий "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал, что его конфликт с полузащитником "Шахтера" Тарасом Степаненко давно исчерпан.
"У нас сейчас отличные отношения с Тарасом. Еще раз скажу: я извиняюсь перед ним, мне очень стыдно. Когда спрашивают, какой момент в жизни я бы хотел изменить, то я бы, наверное, выбрал этот. Я понимаю, что этот поступок – вообще фу. Бывает, когда падают шторы и ты не контролируешь, что делаешь. Ты это сделал, понимаешь, что не прав, но отходить от своей позиции уже нельзя. Только спустя какое-то время, когда успокоился, ты понимаешь, что блин... Это не день, не неделя. Тарас – мужик, смог принять эту ситуацию, смог нормально со мной общаться. Я не уверен, что если бы кто-то так поступил со мной, то я смог бы так. Он – вообще красавец, я ему за это благодарен", – сказал Ярмоленко в интервью YouTube-каналу "Вацко Live".
Инцидент произошел во время матча чемпионата Украины "Шахтер" - "Динамо" - 3:0 в 2016 году. Степаненко забил гол и отпраздновал его перед фанатами киевлян. После этого хавбек побежал к центру поля, но Ярмоленко ударил его по ногам. После этого Степаненко заявил, что его дружба с Ярмоленко закончилась. Впрочем, перед Евро-2016 футболисты показательно помирились.
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