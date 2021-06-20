Ярмоленко рассказал о своем самом крупном штрафе в киевском "Динамо"
Фото: инстаграм Андрея Ярмоленко/Автор неизвестен
Украинский нападающий лондонского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко рассказал о самом большом штрафе, который он заплатил в бытность игроком киевского "Динамо".
"50 тысяч долларов. Все по делу, Игорь Суркис провел воспитательную работу. Это было очень давно, в 22-23 года. Я пошел в ночной клуб, а в «Динамо» было правило, чтобы после 23.00 нас никто в городе не видел. Думаю, это вся Украина знает. Думал, что меня никто не узнает, а я спокойненько схожу погулять. Такой возраст, что хочется где-то погулять. Игорь Михайлович часто прощал штрафы, в том числе мне, но не в этой истории. Есть штрафы за бестолковые желтые и красные карточки, но это я говорю о самом большом", - сказал Ярмоленко.
31-летний Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2006 по 2017 годы. Всего он провел за киевский клуб 340 матчей во всех турнирах, забил 137 голов и отдал 90 результативных передач.
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