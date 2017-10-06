Ярмоленко рассказал о том, как адаптировался в "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о том, как проходит его адаптация в клубе.

"Здесь все по-другому, начиная с тренировочного процесса и заканчивая бытом. Во всем нужно перестраиваться. За тобой никто не бегает, все отдается на откуп футболисту. Допустим, ты сам ходишь на завтраки (в сборной тебя обязательно разбудят)… В Германии есть расписание, и его нужно безукоризненно придерживаться.

Я думал обо всем. Даже предполагал, что с первой игры может не заладиться. Но я – взрослый человек и прекрасно осознавал, что меня покупали не как 18-летнего юношу, а как, наверное, состоявшегося футболиста, ведь в этом месяце мне исполнится 28 лет. Поэтому я старался, чтобы с самого начала показывать достойный футбол.

Я не могу сказать, что в Бундеслиге все команды демонстрируют сумасшедший уровень игры. Да, заметно, что качество футбола серьезно отличается от украинского, там много исполнителей высокого класса. Но больше всего захватывают заполненные стадионы. При такой аудитории всегда хочется прыгнуть выше головы. Когда тебе 80 000 человек аплодируют за какое-то полезное действие – прямо мурашки бегут по коже… Это не так, как у нас, когда на матчах "Динамо" в чемпионате порой не собирается и 10 000 зрителей", - сказал он.

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