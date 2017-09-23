Ярмоленко: "С каждой игрой я все больше и больше понимаю партнеров"

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко рассказал о взаимопонимании с партнерами по команде.

"Я бы не акцентировал внимание на количестве забитых голов или на голевых передачах, главное, что у меня становится больше опыта и улучшается взаимодействие с партнерами. Потихоньку начинаю понимать, у кого какие сильные стороны. Как, куда и кому лучше давать пас.

Взять, например, Пьера-Эмерика Обамеянга. Дай ему только в зону - и ни один защитник, на мой взгляд, его не догонит, такая у него скорость. Другой футболист не такой быстрый, ему лучше отдать в ноги. Вот это самое важное - с каждой игрой я все больше и больше понимаю партнеров, и мне становится легче играть" - приводят слова Ярмоленко украинские СМИ.

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