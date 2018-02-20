Ярмоленко сравнил Бундеслигу с чемпионатом Украины
Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко подверг сравнению немецкую Бундеслигу и украинскую Премьер-лигу, где он выступал ранее в составе киевского "Динамо".
"Больших различий между Германией и Украиной нет. В первую очередь нужно понимать, что ты профессионал, и нужно заботиться о своём здоровье, выходить на тренировки подготовленным, чтобы не получить никакой травмы. Разница в тренировочном процессе не очень велика, но в плане игр - это совсем другой уровень. В Германии каждая команда может отобрать у тебя очки и каждый матч нужно проводить на максимуме. Приведу пример - когда ты играешь против команды, которая находится внизу турнирной таблицы в чемпионате Украины - ты процентов на 80 уверен в своей победе. В чемпионате Германии всё по-другому - если ты едешь играть против команды, которая занимает последнее место - это не значит, что ты легко возьмёшь три очка. Там нужно полностью выкладываться в каждой игре" - сказал 28-летний футболист.
Отметим, что Ярмоленко перешёл в "Боруссию" прошлым летом, сыграл 24 матча, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|23
|59
|2
|Боруссия Дортмунд
|23
|40
|3
|Айнтрахт Франкфурт
|23
|39
|4
|Байер Леверкузен
|23
|38
|5
|РБ Лейпциг
|23
|38
|6
|Шальке
|23
|37
|7
|Ганновер 96
|23
|32
|8
|Аугсбург
|23
|31
|9
|Хоффенхайм
|23
|31
|10
|Боруссия Менхенгладбах
|23
|31
|11
|Герта
|23
|30
|12
|Фрайбург
|23
|28
|13
|Штутгарт
|23
|27
|14
|Вольфсбург
|23
|24
|15
|Вердер Бремен
|23
|23
|16
|Майнц 05
|23
|23
|17
|Гамбург
|23
|17
|18
|Кельн
|23
|14