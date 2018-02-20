Ярмоленко сравнил Бундеслигу с чемпионатом Украины

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Ярмоленко сравнил Бундеслигу с чемпионатом Украины

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко подверг сравнению немецкую Бундеслигу и украинскую Премьер-лигу, где он выступал ранее в составе киевского "Динамо".

"Больших различий между Германией и Украиной нет. В первую очередь нужно понимать, что ты профессионал, и нужно заботиться о своём здоровье, выходить на тренировки подготовленным, чтобы не получить никакой травмы. Разница в тренировочном процессе не очень велика, но в плане игр - это совсем другой уровень. В Германии каждая команда может отобрать у тебя очки и каждый матч нужно проводить на максимуме. Приведу пример - когда ты играешь против команды, которая находится внизу турнирной таблицы в чемпионате Украины - ты процентов на 80 уверен в своей победе. В чемпионате Германии всё по-другому - если ты едешь играть против команды, которая занимает последнее место - это не значит, что ты легко возьмёшь три очка. Там нужно полностью выкладываться в каждой игре" - сказал 28-летний футболист.

Отметим, что Ярмоленко перешёл в "Боруссию" прошлым летом, сыграл 24 матча, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи.

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