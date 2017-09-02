Ярмоленко: "Сразу почувствовал, что дортмундская "Боруссия" – это топ-клуб"
Украинский нападающий дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко поделился первыми впечатлениями от немецкого клуба.
"Здесь все настолько солидно… Не успел побывать на стадионе, не был на базе, но по отношению, которое ко мне проявили, я сразу почувствовал, что "Боруссия" – это топ-клуб. С Петером Бошем мы уже разговаривали, так что всё нормально. Он мне рассказал, как видит игру, чего требует. В принципе, ничего нового, я всё это и так прекрасно понимаю.
Посмотрим, как будет развиваться моя дальнейшая карьера, но сейчас не думаю о возвращении в киевское "Динамо". Все мои мысли сосредоточены на том, чтобы доказать, что я способен играть в таком клубе, как "Боруссия", - приводит слова Ярмоленко FootballHub.
Напомним, что 27-летний Ярмоленко перешел в "Боруссию" из киевского "Динамо" за 25 миллионов евро.
Не пропустите: Коноплянка прокомментировал переход Ярмоленко в "Боруссию". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Дортмунд
|2
|6
|2
|Бавария Мюнхен
|2
|6
|3
|Гамбург
|2
|6
|4
|Ганновер 96
|2
|6
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|2
|4
|6
|Хоффенхайм
|2
|4
|7
|РБ Лейпциг
|2
|3
|8
|Шальке
|2
|3
|9
|Герта
|2
|3
|10
|Штутгарт
|2
|3
|11
|Вольфсбург
|2
|3
|12
|Аугсбург
|2
|1
|13
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|1
|14
|Байер Леверкузен
|2
|1
|15
|Фрайбург
|2
|1
|16
|Майнц 05
|2
|0
|17
|Кельн
|2
|0
|18
|Вердер Бремен
|2
|0