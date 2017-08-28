Ярмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии"

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Ярмоленко стал игроком дортмундской "Боруссии"

Дортмундская "Боруссия" на своём официальном сайте объявила о переходе полузащитника киевского "Динамо" Андрея Ярмоленко.

Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. 27-летний футболист заключил с "шмелями" контракт до лета 2021 года. В новой команде украинец будет играть под номером 9.

Ярмоленко выступал за "Динамо" с 2006 года, сыграл 332 матча и забил 131 гол. За сборную Украины сыграл 70 матчей и забил 29 голов.

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