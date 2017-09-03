Ярмоленко: "У Украины - одна из самых сложных отборочных групп"

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о сложившейся ситуации в турнирной таблице группы "I" отборочного турнира к Чемпионату Мира 2018-го года.

"Хорваты не доиграли матч с Косово, поэтому рано нас записывать в лидеры. А вообще у нас - одна из самых сложных отборочных групп. У нас - много сильных команд, и все они хотят попасть на Чемпионат Мира. Мы еще ничего не решили, поэтому готовимся к следующей игре самым серьезным образом", - цитирует 27-летнего футболиста Советский спорт.

Напомним, Шевченко высказался о следующем матче сборной Украины. | soccernews.ru