Ярмоленко успешно прошел медобследование в "Боруссии"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко близок к переходу в дортмундскую "Боруссию", сообщают украинские СМИ.

По сведениям источника, вчера вечером футболист побывал в Германии и успешно прошел медицинское обследование.

Клубы уже обо всем договорились и сделка будет оформлена в ближайшее время. Сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

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