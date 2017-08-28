Ярмоленко успешно прошел медобследование в "Боруссии"

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Ярмоленко успешно прошел медобследование в "Боруссии"

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко близок к переходу в дортмундскую "Боруссию", сообщают украинские СМИ.

По сведениям источника, вчера вечером футболист побывал в Германии и успешно прошел медицинское обследование. 

Клубы уже обо всем договорились и сделка будет оформлена в ближайшее время. Сумма трансфера составит 25 миллионов евро.

Не пропустите: Ярмоленко: "Переход в "Боруссию"? Не верьте". | http://soccernews.ru

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