Ярмоленко вернётся в строй не раньше апреля

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Ярмоленко вернётся в строй не раньше апреля

Вингер дортмундской "Боруссии" Андрей Ярмоленко вернётся в строй не раньше апреля, сообщает Bild.

По сведениям издания, 28-летний украинец продолжает восстанавливаться после травмы ахиллова сухожилия, полученной ещё в конце января.

В этом сезоне Ярмоленко сыграл за "Боруссию" 24 матча, забил 6 голов и сделал 4 результативных передачи.

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